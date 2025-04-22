Zirai Don Sonrası Üzüm Bağlarında Budama Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zirai Don Sonrası Üzüm Bağlarında Budama Uyarısı

Zirai Don Sonrası Üzüm Bağlarında Budama Uyarısı

Manisa Bağcılık Enstitüsü, zirai don sonrası üzüm bağlarında budama yapılmaması gerektiğini belirtti.

22.04.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, özellikle üzüm bağlarında hasara neden olan zirai donun ardından üreticilere gelecek yıl daha iyi verim alınabilmesi için asmalarda budama işlemi yapılmaması uyarısında bulundu.

Manisa'da 10 Nisan ve takip eden 3 gece art arda etkili olan ve özellikle üzüm bağlarından zarara yol açan zirai donun ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Hasar oluşan üzüm bağlarını gezen sigorta eksperleri ile tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, raporlama çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, AA muhabirine, Manisa'da 1 milyon dekara yakın üzüm bağının bulunduğunu söyledi.

Bölgede etkili olan zirai donun ağırlıkla üzüme zarar verdiğini dile getiren Ünal, uzun yıllar sıcaklık ortalamaları göz önünde bulundurulduğunda bu yöndeki riskin nisanın sonuna kadar devam ettiğini belirtti.

Zirai dona karşı öncesi ve sonrasında uygulanacak tedbirler olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"İlk önce tarım sigortası ile ürününüzü güvence altına almış oluyorsunuz. Don hadisesi sırasında da özellikle yerden 0 ile 10 metre arasındaki havanın karıştırılması gerekiyor. Havada oluşan düşük sıcaklığı bertaraf etmemiz lazım. Bunun için çeşitli yöntemler var. İlk başta havayı karıştırıcı pervane gibi sistemler kullanabiliyoruz. Onun dışında yağmurlama ve damlama sulama gibi ortamın sıcaklık derecesini düşürebilecek yöntemlerimiz var. Biraz daha zor olan ateş yakma, ortam sıcaklığını 1-2 derece artıracak önlemler mevcut. Bağlarımızda salkım taslakları oluştuktan sonra sıfır derecenin altında daha az dayanabiliyor. Burada sulama yöntemleriyle ya da farklı yöntemlerle 1-2 derecelik sıcaklık farkını artırabilmek bize koruma sağlıyor."

Ünal, şehirdeki bazı bağların yağmurlama sulama yöntemiyle zirai dondan kurtarıldığına işaret etti.

Üreticileri zirai dondan kurtaracak yöntemler konusunda bilgilendirmeye her zaman hazır olduklarını belirten Ünal, "Eğer yeterli suyumuz ve su basıncımız varsa sıcaklık düştüğünde yağmurlayıcılarımızı çalıştırıyoruz. Bu ortamın nemini, soğukluğunu alıyor. Nemli bir ortam yaratıyoruz ve böylece zarardan kurtulabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zirai don zararı sonrası yapılacak uygulamalar

Zirai don zararının ardından yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler veren Ünal, şunları kaydetti:

"Sigortalı üreticiler öncelikle sigorta eksperlerine ihbarda bulunması, olmayanların da tarım ve orman müdürlüklerine dilekçe ile başvurması gerekiyor. Herhangi bir eksper ya da kontrol uzmanı gelmeden önce de bağlarımızda budama ya da asma aralama gibi herhangi bir uygulama yapmamamız gerekiyor. Bildiğimiz gibi bir sonraki yılın üzüm verimleri, üzüm gözleri ya da çubukları verim alabilmemiz için bu yıl normal bir şekilde uygulamalarımıza devam etmemiz lazım çünkü asmalarda filizlenen ve zarar gören ana gözlerin ardından 'primer' ve 'seconder' dedikleri ikinci ve üçüncü gözler sürgün verecektir. Sürgünlerin ne kadar salkımlı ve verimli olduğuna göre budama ya da ek gübreleme işlemleri yapılabilir. Özellikle gübreleme işlemi ama nihai sonuç özellikle sigortalı alanlar için kesin ekspertiz hasat zamanında olacağı için o zaman sonuna kadar herhangi bir budama işlemi yapmamamız gerekiyor. Gelen ürünlerin bakımını, sürgünlerin, bağımızın bakımını yapmalıyız ki bir sonraki yıl verim oluşturabilecek salkım taslaklarını ve göz taslaklarını oluşturabilelim."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Sağlık, manisa, Güncel, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zirai Don Sonrası Üzüm Bağlarında Budama Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:11 Ortalığı karıştıran davet Şara’yı tutuklamak istediler Ortalığı karıştıran davet! Şara'yı tutuklamak istediler
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:26:23. #7.12#
SON DAKİKA: Zirai Don Sonrası Üzüm Bağlarında Budama Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement