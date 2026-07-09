Zırhlı Elektrikli Araçlar teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zırhlı Elektrikli Araçlar teslim edildi

Zırhlı Elektrikli Araçlar teslim edildi
09.07.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE, Kara Kuvvetleri'ne 3 adet elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı teslim etti. Toplam 50 araç planlanıyor.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. tarafından geliştirilen 3 adet Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcısı (E-ZPT), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında MKE tarafından geliştirilen 3 adet E-ZPT, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Proje kapsamında toplam 50 aracın Silahlı Kuvvetlerin envanterine dahil edilmesi planlanıyor.

ZORLU TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

MKE tarafından M113 serisi zırhlı personel taşıyıcısının modernize edilmesi ile geliştirilen E-ZPT, muharebe sahasında karşılaşılacak gerçek senaryolar simüle edilerek, birçok zorlu teste tabi tutuldu. Zırhlı araç kalifikasyon sürecinde, 3 bin kilometre dayanıklılık, 1600 kilometre arazi, 800 kilometre asfalt ve 600 kilometre stabilize testlerini başarıyla geçti. Yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim, hendek geçme gibi testlerin yanı sıra aşırı sıcak ve soğuk havalarda kusursuz performans gösteren E-ZPT; şoför, komutan, nişancı ve 4 mürettebatla birlikte 7 personel taşıyabiliyor.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ

Altında MKE mühendislerinin imzası bulunan E-ZPT çevreye duyarlı teknolojiyi ve üstün güvenlik anlayışını bir araya getiriyor. Dahili pil paketiyle 150 kilometre, jeneratör beslemesiyle 650 kilometre menzile çıkan E-ZPT, 0'dan 50 kilometre/saat hıza 8 saniye gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. Hızlı şarj ile yüzde 20'den yüzde 80'e 1,5 saatte şarj edilebiliyor. Yüksek güvenlikli batarya yapısı ile modern savunma ihtiyaçlarına etkin çözüm sunan E-ZPT, düşük bakım ve onarım maliyetinin yanı sıra farklı tiplerdeki faydalı yüklerle de tam uyumlu çalışabiliyor. Yüzde 100 elektrikli tahrik sistemi ile daha düşük akustik ve termal iz bırakan zırhlı araç, tam dolu kapasiteyle yaklaşık 15 ton ağırlığa ulaşırken; 2 buçuk ton faydalı yük taşıyabiliyor. Son teknoloji ile donatılan araçta 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi de yer alıyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, Savunma, Güncel, MKE, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zırhlı Elektrikli Araçlar teslim edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz
Kestel’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Kestel'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:21
Eşini 15 parçaya ayıran kadının “Nasıl kestin“ yanıtı salonu buz kestirdi
Eşini 15 parçaya ayıran kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi
13:54
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 15:14:45. #7.13#
SON DAKİKA: Zırhlı Elektrikli Araçlar teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.