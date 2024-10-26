Ziya Gökalp Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından, Ziya Gökalp'in hayatı, eserleri, ilmi ve fikri mirasını konu alan "Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp" isimli sempozyumun sonuç bildirgesi yayımlandı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, parti genel merkezinde düzenlenen sempozyumda, Ziya Gökalp pek çok farklı yönden ele alındı.

Sempozyumun ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, Gökalp'in din ve sekülerizm anlayışının, İslamı temel değer ve norm olarak önemsediğini ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak formülasyonunda, İslamı Türklüğün önemli değeri olarak ortaya koyan ve bu üçünün birbirine engel değil, birbirini besleyen hususlar olduğunu vurgulayan Gökalp'in söz konusu bakış açısının güncel durumda da işlevselliğini koruduğu ifade edildi.

Bildirgede, Gökalp'in hem bilimsel olarak Türk düşünce hayatına sosyoloji, tarih, antropoloji gibi alanlarda sağladığı katkılar hem de idealist bir fikir adamı olarak Türk milliyetçiliği anlayışının temsilcisi olma noktasındaki önemine vurgu yapıldı.

Gökalp'in, uzlaştırıcı, kapsayıcı ve modernleştirici milliyetçilik anlayışıyla Atatürk'e ve yeni kurulan Cumhuriyet'e yol gösteren bir aydın olarak tarihe damga vurduğu ifade edilen bildirgede, "Türk milletinin, ancak milli kimliğine sahip çıkarak muasır medeniyete ulaşabileceği fikrinin bugün de geçerli ve doğru bir yaklaşım olarak anlamını koruduğuna işaret edilmiştir." denildi.

Bildirgede, Ziya Gökalp'in milli şuurun canlanmasına büyük katkıda bulunduğuna vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Sempozyumda, çığır açan fikirleri ve eşsiz eserleriyle Türk milliyetçiliğinin referans isimlerinden biri olarak vefatından bir asır sonra hala günümüzün çözüm bekleyen sorunlarına ışık tutmaya, Türk milletine Kızılelma yolunda rehberlik etmeye devam ettiği, bu nedenle Ziya Gökalp'in daha geniş kitlelere anlatılmaya, fikirlerinin iyi anlaşılmasını sağlamaya ihtiyaç bulunduğu, fikri mirasının Türk milliyetçiliğinin siyasi burcu Milliyetçi Hareket Partisi'nde geleceğe taşınmakta olduğu vurgulanmıştır."