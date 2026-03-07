Ziynet Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Ziynet Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ziynet Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı
07.03.2026 15:41
Samsun'da kuyumcudan ziynet çalan kadın ve gözcüsü tutuklandı, hırsızlık anları kameraya yansıdı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde 2 farklı kuyumcudan ziynet çalan kadın ile gözcülük yapan şüpheli, tutuklandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 Mart'ta saat 19.00 sıralarında bir alışveriş merkezindeki 2 farklı kuyumcudan 150 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Şüphelilerin, başka bir ilden gelen D.G. (33) isimli kadın ile dışarıda gözcülük yapan E.G. (43) olduğunu tespit edildi. Ekipler, şüphelileri Çarşamba ilçesinde yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer yandan şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde; D.G.'nin, çalışanın başka bir yöne gitmesi ile el çabukluğuyla ziynet eşyasını çaldığı, şüphe uyandırmamak için de bazı küpeleri denediği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ziynet Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Ziynet Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı
