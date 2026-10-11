Zonguldak Alaplı'da sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Zonguldak Alaplı'da sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki bağ evinde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk, annesinin hayvanları uzaklaştırdığı sırada sulama havuzuna düştü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aşağıdağ köyü Makas Mahallesi'ndeki bağ evinde ailesiyle kalan İ.H.Ö, annesi hayvanları uzaklaştırdığı sırada oyun oynarken sulama havuzuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İ.H.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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