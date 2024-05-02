Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencileri Tarım Ürünleriyle Burs Kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencileri Tarım Ürünleriyle Burs Kazanıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu'nda yetiştirdikleri tarım ürünlerini üniversite vakfının işlettiği kafede değerlendirerek elde edilen gelirle burs kaynağı oluşturuyor. Bu zamana kadar 438 ihtiyaç sahibi öğrenciye burs sağlanırken, 10 üniversite öğrencisi de kafede istihdam ediliyor. Öğrenciler, üretimde ve hizmette bulunarak arkadaşlarına destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

02.05.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri tarafından yetiştirilen tarım ürünleri, üniversite vakfının işlettiği kafede değerlendirilerek elde edilen gelir öğrenciler için burs kaynağı oluyor.

Üniversitenin Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulunda (MYO) teorik bilgilerini okulun açık alan ve seralarında pratiğe dönüştürme imkanı bulan öğrenciler, marul, maydanoz, roka, tere, domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak gibi birçok ürün yetiştiriyor.

Toprak hazırlığı, fide dikimi, bitkilerin bakımı, sulanması ve ürünlerin toplanmasına kadar her aşamaya emek veren öğrencilerin elde ettiği ürünler, yaklaşık 2 yıl önce üniversite vakfı tarafından hizmeti açılan "Kafe Akademi"nin mutfağında yiyeceklerin hazırlanmasında değerlendiriliyor.

Üniversite personeli ile kentte yaşayanların hizmet alabildiği kafede elde edilen gelirle bu zamana kadar 438 ihtiyaç sahibi öğrenciye burs sağlandı.

Eğitimlerini sürdüren 10 üniversitelinin de istihdam imkanı bulduğu kafe sayesinde öğrenciler, üretimde ve hizmette bulunarak arkadaşlarına destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Farkındalık yaratan bir seramız var"

Yüksekokulun müdürü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Karaelmas, AA muhabirine, serada yazlık ve kışlık bitki dikimini yapıldığını söyledi.

Okulun yemekhanelerinden ve kantinlerinden çıkan sebze ve yemek atıklarını kompost makinesinde değerlendirdiklerini belirten Karaelmas, bunları açık alanların yanı sıra peyzaj ve sera alanlarında gübre olarak kullandıklarını ifade etti.

Karaelmas, toprak hazırlığı sonrası öğrencilerin fideleri dikimini yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada yetişen ürünlerimiz vakfımıza ait olan Kafe Akademi'deki misafirlerimize ikram ediliyor. Kafe Akademi'nin elde ettiği karla öğrencilerimize burs verilmektedir. Öğrencilerimiz de arkadaşlarına destek olabilmek için seramızda gönüllü olarak çalışmaktadır. Kendi istekleriyle gelip çalışıyorlar, bitkilerin durumunu takip ediyorlar. Hasat zamanı gelip topluyorlar, sulamasına yardımcı oluyorlar. Farkındalık yaratan bir seramız var. Öğrencilerimiz seramızda hem uygulama fırsatı buluyor hem de sosyal sorumluluk bilinciyle topluma ve öğrencilere katkıda bulunuyor."

"Serada çalışmak bize çok şey kattı"

Öğrenci Zeynep Şenoğlu, teorik bilgiyi serada uygulama imkanı bulduklarını anlatarak, "Serada çalışmak bize çok şey kattı. Üniversiteye her birimiz çok iyi imkanlarla gelmiyoruz. Burada ürettiklerimizle arkadaşlarımıza destek olmak bizim için çok önemli, insanlara destek olmak çok güzel. Bu sayede arkadaşlarımızı da mutlu ettiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Üniversitede yüksek lisansını tamamlayan ve yaklaşık 1 yıldır kafede yöneticilik yapan Bülent Özel, öğrencilerin geleceğini inşa edebilmesinde sınırlı da olsa katkı sunmak amacıyla kafenin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kafede çalışan personelin öğrencilerden oluştuğuna dikkati çeken Özel, "Kafe, öğrencilere hem burs katkısı sağlıyor hem de ihtiyacı olan öğrencilere burada iş imkanı sunarak onların belli oranda gelire sahip olmasını amaç ediniyor. Çaycuma MYO ile işbirliği içerisinde orada yetişen organik sebzeleri alıyoruz ve doğrudan mutfağımızda kullanıp müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Özel, kamuya açık şekilde hizmet verdiklerini belirterek, müşterilerin öğrencilere katkı sağlanmasının hedeflendiğini duyduklarında kafeye severek geldiklerini, öğrencilerin de misafirlere güler yüzlü ve iyi bir hizmet sunma amacı taşıdığını anlattı.

Üniversite öğrencisi kafe çalışanı Baran Girgin, çalışma prensibi ve ortamı, müşterilerin kendilerine olan yaklaşımının olumlu olduğunu dile getirerek, "Burada çalışmaktan çok mutlu ve huzurluyum. Burada çalışarak diğer arkadaşlarıma da yardımcı olma çabasındayım. Bizim gibi öğrenci olan arkadaşlarımız için bazı şeylere vesile olmak mutluluk ve huzur verici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Çaycuma, Burs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencileri Tarım Ürünleriyle Burs Kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
13:00 CHP’li Tanal: Köy camisine 65 bin TL’lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor CHP'li Tanal: Köy camisine 65 bin TL'lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:27 İstanbul’da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:20:00. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencileri Tarım Ürünleriyle Burs Kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement