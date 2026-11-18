Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir iş yerinin sahibi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Müftü Mahallesi İstanbul yol ayrımı mevkisinde dönercilik yapan Ali Erdoğan (58) dükkanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından vurulan Erdoğan, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli E.A. (32), polislerce yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.