Zonguldak Ereğli\'de yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yasa dışı bahis sitelerinin para nakline aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre kentte yasa dışı bahis sitelerinin para nakline aracılık eden ve bu sitelerin reklamını yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.