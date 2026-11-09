Zonguldak Ereğli\'de yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak Ereğli'de yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yasa dışı bahis sitelerinin para nakline aracılık ve reklamını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Valiliğin açıklamasına göre operasyon, bu sitelere aracılık eden ve reklam yapan kişilere yönelik başlatıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yasa dışı bahis sitelerinin para nakline aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre kentte yasa dışı bahis sitelerinin para nakline aracılık eden ve bu sitelerin reklamını yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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