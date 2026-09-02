Zonguldak Gençlik Yaz Kulübü Şenliği'nde gençlerin ürettiği dronlar gösteri yaptı

ZONGULDAK'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Yaz Kulübü şenliğinde, gençlerin tasarlayıp ürettiği dron ve model uçaklar gösteri yaptı.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri tarafından düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü kapsamında gençler, yaz boyunca spor, sanat, kültür, teknoloji, akıl ve zeka oyunları ile gönüllülük faaliyetleriyle buluşturuldu. Kulübün kapanış etkinliği kapsamında Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda şenlik düzenlendi. Şenliğe Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü Metin Vural, kurum müdürleri, öğrenciler, sporcular ve aileleri katıldı.

Şenlikte halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi, sportif ve serbest etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye'de ilk kez gençlik merkezlerinde gençlerin tasarlayıp ürettiği dron ve model uçaklar da gösteri yaptı. Gökyüzünde gerçekleştirilen dron ve model uçak gösterileri, protokol üyeleri ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Teknoloji, spor ve sanatın bir araya geldiği şenlik, toplu fotoğraf çekimi ve ikramların ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,