Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde bulunan mayın imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde bulunan mayın imha edildi

Geniş Video İzle

Karadeniz Ereğli ilçesinde deniz kıyısında bulunan 1 metre çapındaki mayın, güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü bir şekilde imha edildi. İşlemlerin tamamlanmasıyla denize giriş yasağı kaldırılarak plaj ve mesire alanı ile su parkı kullanıma açıldı.

30.06.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde bulunan mayın imha edildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Göktepe mevkisinde deniz kıyısından 60 metre açıkta ve 5 metre derinlikte şüpheli cisim tespit edilmesi üzerine, Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının talimatıyla bir dizi önlem alındı.

Dün akşam saat 20.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar mavi bayraklı Sevgi ve Barış Plajı, Merve Altı Plajı, mesire alanı, su parkı ve çevresi güvenlik sebebiyle kullanıma kapatıldı.

Bölgede denize girmek yasaklanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su parkı girişinden Merve Altı Plajı bitimine kadarki kısımda kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, sahil şeridinden uzaklaştırılan ilçe sakinlerine, denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu yönünde uyarılarda bulundu.

1 metre çapındaki mayın kontrollü imha edildi

Öte yandan kıyı şeridine yakın noktadaki cismin imhası için bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) personeli sevk edildi.

SAS ekibinin yaptığı incelemelerde, cismin 1 metre çapında mayın olduğu belirlendi. Mayın, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kontrollü müdahaleyle imha edildi.

Çalışma süresince Karadeniz Ereğli- Alaplı kara yolu yaklaşık 40 dakika trafiğe kapatıldı.

İşlemlerin tamamlanmasıyla denize giriş yasağı kaldırılarak plaj ve mesire alanı ile su parkı kullanıma açıldı.

Kaynak: AA

Karadeniz, Zonguldak, Ereğli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde bulunan mayın imha edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:19:36. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde bulunan mayın imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement