 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak-Karabük arasında heyelan nedeniyle raydan çıkan trenin kaldırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak-Karabük arasında heyelan nedeniyle raydan çıkan trenin kaldırma çalışmaları devam ediyor

Zonguldak-Karabük arasında yaşanan heyelan sonucu raydan çıkan yük treni hala kaldırılamadı. Kara yolu ulaşımı olmayan bölgeye ekipler, tren vagonları ile sevk edilirken; demir yolu ulaşımı halen sağlanamıyor. Heyelanın olduğu noktada yapılan çelik ağın yıkıldığı görüldü ve ekipler, treni kaldırma ve yeni heyelanları önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak-Karabük arasında heyelan nedeniyle raydan çıkan trenin kaldırma çalışmaları devam ediyor
08.01.2024 - 13:25,
Abone Ol
ZONGULDAK- Karabük arasında yaşanan heyelan nedeniyle raydan çıkan yük trenini kaldırma çalışmaları sürüyor. Kara yolu ulaşımı olmayan bölgeye ekipler, tren vagonları ile sevk edilirken; 2 kent arasındaki demir yolu ulaşımı hala sağlanamıyor.

Olay, dün Yenice ilçesi Balıkısık Köyü mevkisinde ıssız bir alanda meydana geldi. Demir yoluna heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü. Tren yolu kapanırken, düşen parçalardan dolayı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıkarak durdu. Kaza sonrası 2 kent arasındaki demir yolu da ulaşımı durduruldu.

KÖMÜR YÜKLÜ VAGONLAR ALINDI

Kazanın ardından kömür yüklü vagonlar, Zonguldak istikametinden gelen bir lokomotife bağlandı ve güvenli bir alana götürüldü. Raydan çıkan treni kaldırmak için de çalışma başlatıldı. Günün ilk ışıkları ile kara yolu ulaşımı olmayan heyelan bölgesine, yakın istasyonlardan vagonlar ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken lokomotifi tekrar raya oturtmak için çekecek bir başka tren bölgeye getirildi.

ÇELİK AĞ ENGELLEYEMEMİŞ

Öte yandan heyelanın olduğu noktada, düşen kaya ve taş parçalarını tutması için yapılmış çelik ağın yıkıldığı görüldü. Ekiplerin hem treni kaldırma hem de olası yeni heyelanları önlemek için ağı sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Zonguldak, Karabük, Kara, Ulaşım, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak-Karabük arasında heyelan nedeniyle raydan çıkan trenin kaldırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:33:31. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak-Karabük arasında heyelan nedeniyle raydan çıkan trenin kaldırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement