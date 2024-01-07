 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak-Karabük arasındaki tren yolu heyelan nedeniyle kapanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak-Karabük arasındaki tren yolu heyelan nedeniyle kapanıyor

Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, heyelanla birlikte demiryoluna düşen kaya parçaları nedeniyle raydan çıktı. Kazada makinistler yaralanmazken, iki kent arasındaki demiryolu ulaşımı durduruldu.

Zonguldak-Karabük arasındaki tren yolu heyelan nedeniyle kapanıyor
07.01.2024 - 21:53,
Abone Ol

ZONGULDAK Karabük arasında kömür taşıyan yük treni, heyelanla birlikte demiryoluna düşen kaya parçaları nedeniyle raydan çıktı. İki kent arasındaki demiryolu ulaşımı durduruldu.

Olay, akşam saatlerinde Karabük'ün Yenice ilçesi Balıkısık Köyü mevkisinde meydana geldi. Demiryoluna heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü. Tren yolu kapanırken, Zonguldak'tan  Karabük'e kömür taşıyan yük treni, raylara düşen kaya parçalarından dolayı raydan çıkarak durabildi. Kazada makinistler yaralanmazken, iki kent arasındaki demiryolu ulaşımı durduruldu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Zonguldak, Karabük, Ulaşım, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak-Karabük arasındaki tren yolu heyelan nedeniyle kapanıyor - Son Dakika


23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52
Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32
Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30
Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:18
Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi, komşusu gözaltına alındı Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi, komşusu gözaltına alındı

Son Dakika
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30 Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:18 Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi, komşusu gözaltına alındı
20:11 Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55 İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 23:17:08. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak-Karabük arasındaki tren yolu heyelan nedeniyle kapanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement