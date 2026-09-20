Zonguldak Kilimli'de devrilen motosiklette bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak Kilimli'de devrilen motosiklette bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri mevkisinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Hayati tehlikesi olan yaralı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri mevkisinde Kerem Cin (18) yönetimindeki 67 AGE 662 plakalı motosiklet devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Kerem Cin ile motosikletteki Hasret Yağmur G. (15), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Cin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan Hasret Yağmur G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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