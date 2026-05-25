Zonguldak Limanı\'nda Denizin Rengi Değişti

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanağın ardından derelerin taşıdığı alüvyon, Zonguldak Limanı'nda denizin rengini değiştirdi.
Kentte gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerden gelen alüvyonlu su, dereler aracılığıyla denize ulaştı. Zonguldak Limanı'nda denizin renginin değiştiği görülürken, liman içinde yoğun kirlilik oluştu. Kapuz Plajı'nda da yaklaşık 300 metrelik sahil şeridi sarı renge döndü.
