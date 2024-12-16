Zonguldak Limanı Sarı Renge Büründü - Son Dakika
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Zonguldak Limanı Sarı Renge Büründü

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Zonguldak'ta yağışlar nedeniyle dereler sarı çamur taşıyarak limanın rengini değiştirdi.

16.12.2024 12:29
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Zonguldak Limanı sarı renge boyandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yağışlar sebebiyle derelerin getirdiği toprak ve çamurlar, limanı sarı renge boyadı. Deniz ile liman arasında renk ayrımı ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yağış uyarılarının ardından Zonguldak'ta yağmur etkili oldu. Kent merkezinde hafta sonu etkili olan yağış, aralıklarla haftanın ilk gününde de devam etti. Acılık Deresi ile birleşen Çaydamar ve Üzülmez Dereleri'nde yağışların ardından taşınan çamur ve atıklar, Zonguldak Limanı'na ulaştı.

Liman, taşınan çamur birikintileriyle sarıya boyanırken deniz ile arasında renk ayrımı ortaya çıktı. Öte yandan bazı yük gemileri ise yük boşaltma ve doldurma için liman dışındaki bekleyişlerini sürdürdü.

Kaynak: İHA

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