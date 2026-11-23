Zonguldak merkezli 7 ilde, "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri ve banka hesapları kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık eylemleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ülke genelinde 50'den fazla vatandaşın mağdur edildiği ve 45 milyon lirayı aşan şüpheli para hareketinin belirlendiği soruşturmada, suç gelirlerinin farklı banka hesapları, bahis platformları ve kuyumculuk işlemleri aracılığıyla finansal sisteme sokularak aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zonguldak, Mersin, Adana, İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları süren soruşturmanın, kentte kara para aklama suçuna yönelik ilk operasyon olma özelliği taşıdığı öğrenildi.