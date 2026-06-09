Zonguldak\'ta 262 İşçi Kura Heyecanı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) alınacak 262 daimi işçi için kura çekimi yapıldı.

2025-2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında kurumun yer üstü ve yer altı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 242, Bartın İş Kurumu aracılığıyla 20 olmak üzere 262 işçi alımı için yaklaşık 20 bin kişi başvuruda bulundu.

Zonguldak ve Bartın için ayrı ayrı gerçekleştirilen çekilişlerde, 22 farklı meslek dalında adaylar kura heyecanı yaşadı.

Kurada ismi çıkan adaylar ve yakınları sevinç yaşarken, bazı katılımcılar sonuçları telefonla ailelerine ve yakınlarına bildirdi.