Zonguldak'ta 262 İşçi Kura Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta 262 İşçi Kura Heyecanı

Zonguldak\'ta 262 İşçi Kura Heyecanı
09.06.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta TTK için 262 daimi işçi alımı kura çekimi yapıldı. 20 bin kişi başvurdu.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) alınacak 262 daimi işçi için kura çekimi yapıldı.

2025-2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında kurumun yer üstü ve yer altı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 242, Bartın İş Kurumu aracılığıyla 20 olmak üzere 262 işçi alımı için yaklaşık 20 bin kişi başvuruda bulundu.

Zonguldak ve Bartın için ayrı ayrı gerçekleştirilen çekilişlerde, 22 farklı meslek dalında adaylar kura heyecanı yaşadı.

Kurada ismi çıkan adaylar ve yakınları sevinç yaşarken, bazı katılımcılar sonuçları telefonla ailelerine ve yakınlarına bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zonguldak, Ekonomi, Türkiye, Bartın, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 262 İşçi Kura Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü Irmak öğretmenin şüpheli ölümü
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
Sedat Peker’in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı

12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde toplanan kalabalığı coşturan sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde toplanan kalabalığı coşturan sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 12:31:22. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 262 İşçi Kura Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.