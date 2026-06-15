Zonguldak'ta 4 Öğrenci Terör Operasyonuyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 4 Öğrenci Terör Operasyonuyla Gözaltına Alındı

15.06.2026 20:59
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Zonguldak'ta, terör örgütlerine üye oldukları iddiasıyla 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ta, THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket terör örgütlerinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 4 üniversite öğrencisi polis tarafından gözaltına alındı. 2'si kadın 3 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 12 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki dijital materyallere el konuldu. Örgütler içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen N.Ş., S.D., B.O. ve İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılırken erkek şüpheliler yüzlerini elleriyle kapatırken, kadınların yüzlerini gizlemediği görüldü. Şüphelilerin avukatı bu sırada "Kafalarınızı eğmenize gerek yok. Kimseyi öldürmediler, hırsızlık yapmadılarö dedi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., adli kontrolle serbest kalırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 4 Öğrenci Terör Operasyonuyla Gözaltına Alındı - Son Dakika

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