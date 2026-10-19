Zonguldak'ta 40 yıl aynı okulda görev yapan öğretmen Hülya Uzungüngör emekli oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta 40 yıl aynı okulda görev yapan öğretmen Hülya Uzungüngör emekli oldu

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Zonguldak\'ta 40 yıl aynı okulda görev yapan öğretmen Hülya Uzungüngör emekli oldu
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Zonguldak'ta Bahçelievler İlkokulu'nda 40 yıl görev yapan öğretmen Hülya Uzungüngör için veda programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, meslektaşları, veliler ve öğrencilerin katıldığı programda Uzungüngör pastasını keserek çiçeklerle uğurlandı.

ZONGULDAK'ta emekliye ayrılan öğretmen Hülya Uzungüngör (65), 40 yıl görev yaptığı ilkokuldan, meslektaşları öğrencileri tarafından pasta ve çiçeklerle uğurlandı.

Bahçelievler İlkokulu'nda 40 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan öğretmen Hülya Uzungüngör için veda programı düzenlendi. Okuldaki programa İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Okul Müdürü Ferit Karadayı, emekli mesai arkadaşları, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı. 44 yıllık meslek hayatının 40 yılını aynı okulda geçiren ve yüzlerce öğrenci yetiştiren Uzungüngör, meslektaşları ve öğrencileriyle bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı programda Uzungüngör'ün eğitim hayatına sunduğu katkılar ve öğrencileriyle biriktirdiği anılar ön plana çıktı. Törende Hülya Uzungüngör, üzerinde fotoğrafının bulunduğu pastayı kesti, verilen çiçek için teşekkür ederek meslektaşları ve öğrencileriyle vedalaştı.

Kaynak: DHA
BahçelievlerZonguldakEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 40 yıl aynı okulda görev yapan öğretmen Hülya Uzungüngör emekli oldu - Son Dakika
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