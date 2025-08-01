Zonguldak\'ta Alkollü Sürücü TIR\'lara Çarptı: 3 Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde park halindeki TIR'lara çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Metin Şahin ile yanındaki İrem Kakmazoğlu araçtan fırladı. Yaralanan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Ereğli yönünden Gülüç yönüne giden Metin Şahin idaresindeki 78 AC 445 plakalı otomobil, park halindeki 67 ACH 593 ve 81 KH 327 plakalı TIR'lara dorselerine çarptı. Kazada, sürücü Metin Şahin ile yanındaki İrem Kakmazoğlu otomobilden yola fırladı. Otomobildeki diğer kişi Ahmet Uğur Çimşit ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

1,82 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Hastanede yapılan kontrolde, sürücü Metin Şahin'in 1.82 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahin ve İrem Kakmazoğlu'nun durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.