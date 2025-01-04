Zonguldak'ta Annenin Oğlunu Boğarak Öldürmesi: Tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Annenin Oğlunu Boğarak Öldürmesi: Tutuklandı

Zonguldak'ta 3,5 yaşındaki oğlunu iple boğan 23 yaşındaki anne Cansever Kalfa, mahkeme tarafından 'Altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayın arka planında eşinin kardeşiyle olan ilişkisi olduğu belirtildi.

04.01.2025 17:30
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OĞLUNU BOĞAN ANNE TUTUKLANDI

Zonguldak'ta 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı iple boğan Cansever Kalfa (23) çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'İLİŞKİ VİDEOLARINI BANA İZLETİYORDU'

İfadesinde, eşi M.K. ile kız kardeşinin mayıs ayında ilişkilerini öğrendiğini ve kabullenemediğini anlatan Cansever Kalfa "Eşim, kardeşimle videolarını bana izletiyordu. Sil dedikçe 'hatıra kalsın' diyerek silmiyordu. Mayıs ayından beri bunu içerliyorum. Olay günü kalkıp, kahvaltı yaptık. Rutin ev işlerini yaptım. Çocuğumun uykusu geldiğini fark ettim, beşiğine yatırdım. Sonra nereden geldiğini bilmediğim bir ip gördüm. Bir anda gözüm döndü, çocuğumun boğazına ipi doladım. Düğüm atıp atmadığımı hatırlamıyorum. Sıkıca doladığımı hatırlıyorum. Sonra çözmeye çalıştım ama çözemedim. Ambulansı da çağırdım" dedi.

BABAYA 'REŞİT OLMAYANLA İLİŞKİ' SUÇUNDAN İŞLEM

Öte yandan ilişki iddiasını araştıran ekipler, ölen çocuğun babası M.K.'nin, C.Ç. (17) ile 3 yıldır ilişkisi olduğunu belirleyerek, 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan işlem başlattı. M.K.'nin mayıs ayından beri bu suçlamayla süren soruşturması olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Zonguldak, Cansever, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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