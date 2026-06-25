Zonguldak'ta Arkadaş Katliamı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Arkadaş Katliamı

Zonguldak\'ta Arkadaş Katliamı
25.06.2026 14:18
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Alkol aldıkları sırada tartışan iki arkadaş arasında bıçaklama olayı yaşandı, bir kişi hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ta Arslan Arslanbaki (40), birlikte alkol aldıkları sırada yakın arkadaşı Gökhan B. (43) tarafından koltuk altından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Arslanbaki hayatını kaybetti, Gökhan B. ise gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Arslan Arslanbaki, arkadaşı Gökhan B. birlikte alkol aldıkları sırada aralarında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken; Gökhan B., Arslan Arslanbaki'yi koltuk altından bıçakla yaraladı. Gökhan B. olay yerinden kaçarken, Arslanbaki kanlar içinde kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan Arslanbaki, müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, bıçakla birlikte şüpheli Gökhan B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Gökhan B., olayın 'kazara' olduğunu öne sürdü. Öte yandan Gökhan B. ile Arslan Arslanbaki'nin çok eski ve yakın arkadaş oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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