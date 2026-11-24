Zonguldak'ta aynı noktada yine heyelan meydana geldi, çamurda kalan 1 köpek öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Çaydamar'da akşam saatlerinde aynı noktada yeniden heyelan meydana geldi. Çamur altında kalan telekomünikasyon çalışanı ve 2 köpek kurtarılırken, 1 köpek hayatını kaybetti.
TEKRAR HEYELAN OLDU, 1 KÖPEK ÖLDÜ
Zonguldak'ta, sağanak nedeniyle heyelanın yaşandığı Çaydamar Mahallesi Hilmi Uzun Sokak'taki aynı noktada akşam saatlerinde yeniden heyelan meydana geldi. Bu sırada bölgede çalışma yapan bir telekomünikasyon firması çalışanı ile 3 köpek heyelan nedeniyle çamurun altında kaldı. Çevredekiler ve olay yerinde bulunan ekiplerin yardımıyla telekomünikasyon firması çalışanı ve 2 köpek çamurdan çıkarıldı. Yapılan kontrolde firma çalışanları ile 2 köpeğin durumunun iyi olduğu belirlenirken 1 köpek ise öldü.
Haber: Öznur GÜNEŞ/ ZONGULDAK,
Kaynak: DHA
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