Zonguldak\'ta Bıçaklı Saldırı: Eski Sevgili Yaralandı

Güncel

ZONGULDAK'ta, caddede karşılaştığı eski sevgilisi Elif E.'yi (38) ve engel olmaya çalışan ablası Ecem E.'yi (42) bıçakla yaralayan şizofreni hastası Hüseyin Can Şahin, tutuklandı. Abla-kardeş ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa'da meydana geldi. Hüseyin Can Şahin, eski sevgilisi Elif E. ile yolda karşılaşınca taraflar arasında tartışma çıktı. Şahin, yanındaki bıçakla Elif E.'yi karnından bıçakladı. Elif E.'nin ablası Ecem E. de Şahin'e engel olmaya çalışırken, sağ göğsüne isabet eden bıçakla hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden koşarak kaçan Şahin, daha sonra yakalandı. Yaralı abla-kardeş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Abla-kardeşin ayakta tedavi gördüğü ve aynı akşam taburcu edildikleri ifade edildi. Hüseyin Can Şahin'in, polise verdiği ifadede, evlilik aşamasındayken kendisinden ayrılan Elif E. ile caddede karşılaştığını, kendisine hakaret edince sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şahin, adliyeye sevk edildi. Şahin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan, Hüseyin Can Şahin'in şizofreni hastası olduğu, daha önceden annesinin kendisine vasi olarak atandığı öğrenildi.

Haber Ali Sencer ARSLAN-Aytaç ÖZTÜRK ZONGULDAK,