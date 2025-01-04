BARTIN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Zonguldak'ta annesi Cansever Kalfa (23) tarafından iple boğulan 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa'nın cenazesi, Zonguldak'tan Bartın'a getirildi. Cenaze aracıyla getirildiği Bartın'ın Akmanlar köyünde babasının ailesinin evinde küçük çocuk için helallik alındı. Çocuğun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Ayhan ACAR/BARTIN,
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Boğularak Öldürülen 3,5 Yaşındaki Efe Mahmut Kalfa Bartın'da Toprağa Verildi - Son Dakika
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