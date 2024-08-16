Zonguldak'ta deniz kenarındaki fındık bahçesinde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta deniz kenarındaki fındık bahçesinde yangın çıktı

Zonguldak\'ta deniz kenarındaki fındık bahçesinde yangın çıktı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gece saatlerinde deniz kenarındaki uçurumda yer alan fındık bahçesinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Öğle saatlerinde aynı bölgede rüzgarın etkisiyle tekrar başlayan yangın da 5 saatte söndürüldü.

16.08.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde gece saatlerinde deniz kenarındaki uçurumda yer alan fındık bahçesinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Öğle saatlerinde aynı bölgede rüzgarın etkisiyle tekrar başlayan yangın da 5 saatte söndürüldü.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Kilimli ilçesi ile Çatalağzı beldesi arasında bulunan Radar Tepe mevkisinde bulunan fındık bahçesinde meydana geldi. Fındık bahçesinden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Öğle saatlerinde rüzgarın kuvvetlenmesiyle aynı bölgeden tekrar duman yükselmeye başladı. Yangının çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçrama ihtimaline karşı çevredeki özel firmalara ait termik santrallerin ve çevre ilçe ve beldelerin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Sahil Güvenlik botu da denizden fındık bahçesindeki yangını kontrol ederek karadaki ekiplere bilgi verdi. Öğle saatlerinde başlayan yangın, 5 saat süren mücadelenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı. Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir ve Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş, çalışmaları yakından takip etti.

Ekipler yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Kilimli, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta deniz kenarındaki fındık bahçesinde yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:52 Özel telefonla aramış TBMM’deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul’u Numan Kurtulmuş açtı Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
18:18 Bakan Yumaklı: İzmir’de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi
17:03 Turizm bölgelerinde “maymun çiçeği“ uyarısı Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı Turizm bölgelerinde "maymun çiçeği" uyarısı! Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:25 Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 21:09:27. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta deniz kenarındaki fındık bahçesinde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement