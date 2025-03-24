Zonguldak'ta Dürüst Taksici 20 Bin Lirayı Sahibine İade Etti

"İnsanlık ölmemiş" dedirtti: ATM'de bulduğu parayı sahibine teslim etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta taksici esnafı, ATM'de bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti.

Şehir merkezinde esnaflık yapan Hasan Kıran (36), para yatırmak için geldiği özel bir bankanın ATM'sinde 20 bin lira para ile banka kartı buldu. Kıran, bulduğu parayı kartla birlikte bankaya teslim etmek istedi. ATM'ye para girişi yapıp kartı almayı unutan Mert Balta da paranın hesabında olmadığını görünce bankanın yolunu tuttu. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Kıran, Balta'ya parasını teslim etti. Kıran, hesabına para yatırmak için geldiğinde söz konusu parayı bulduğunu ifade ederek "ATM'de ses vardı. Ötüyordu. Kartla beraber para duruyordu. İhtiyaç sahibidir, bilemeyiz. Bulduğumuz şekliyle teslim ediyoruz" dedi.

Balta ise "Her insanın kendine göre sıkıntıları var. Parayı yatırdım kartı almayı unuttum. Hesabıma baktım para yok. Geri döndüm. Bankaya geldim. 'ATM yutmuştur' diye düşündüm. Ağabeyim parayı bulmuş, bana getirdi. Bugüne kadar ne sıkıntısı vardıysa Allah gidersin. Yüreği güzel bir ağabeyim" şeklinde konuştu.

Balta, parayı kaybettikten sonra üzüldüğünü ancak parasının geri gelmesiyle sevinç yaşadığını sözlerine ekledi.