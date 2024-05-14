Zonguldak'ta düşürülen altın sahibine ulaştırıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta düşürülen altın sahibine ulaştırıldı

Zonguldak\'ta düşürülen altın sahibine ulaştırıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi tarafından aktar dükkanının önünde düşürülen çeyrek altın, güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla sahibine teslim edildi. İş yeri yetkilisi Alper Çelik, altını düşüren kişiyi tespit ederek görüntüleri paylaştı. Görüntüleri fark eden Bahar Yüksel, altınını teslim alarak Çelik'e teşekkür etti.

14.05.2024 16:43
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aktarın önünde düşürülen altının sahibi, güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medya hesabında paylaşılmasıyla bulundu.

Hükümet Caddesi'nde yürüyen bir kişi, aktar dükkanının önünde bulduğu çeyrek altını sahibine ulaştırılması için iş yerine teslime etti. Dükkanın güvenlik kameralarını izleyen iş yeri yetkilisi Alper Çelik, altını düşüren kişiyi tespit ederek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada yayılan görüntüleri fark eden Bahar Yüksel, iş yerine giderek altınını teslim aldı.

Çelik, gazetecilere, paylaşımının ardından çeyrek altının Yüksel'e ait olduğunu öğrendiklerini ve sahibine ulaştırdıklarını anlattı.

Yüksel de duyarlığından ve örnek davranışından dolayı Çelik'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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