Zonguldak'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçiler Yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçiler Yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun tavan kısmının bakım ve onarımını yapan işçilerden Savaş T. ve Müslüm Y, elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, bölgede elektrik hatlarının kesilmesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçiler, hastaneye kaldırıldı. Savaş T'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

12.06.2024 23:53
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.

Gülüç beldesinde bir akaryakıt istasyonunun tavan kısmının bakım ve onarımını yapan işçilerden Savaş T. ve Müslüm Y, elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, bölgede elektrik hatlarının kesilmesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Savaş T'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçiler Yaralandı - Son Dakika
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