Zonguldak'ta Etkili Sis ve Dolu Yağışı

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Zonguldak-Ereğli yolunda sis böyle görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dolu yağışı ile birlikte etkili olan sis dron ile havadan görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının 6 dereceye kadar düştüğü Zonguldak'ta rüzgar ise kuzeyden ortalama saatte 12 kilometre hızla etkili oluyor. Zonguldak-Ereğli kara yolunda etkili olan sis de dron ile havadan görüntülendi. Yer yer 10 metreye kadar düşen sis nedeniyle sürücüler kara yolunun bazı bölgelerinde dikkatli seyretti. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle dolu yağışı da görüldü.

Yağmur yüklü bulutun Bayat köyü üzerinde alçaktan hareket etmesi kameralara yansıdı.