Zonguldak\'ta Fidan Bağışı Kampanyası

Zonguldak'ta eğitim camiasınca bağışlanan 1803 ünite kanın 3 katı kadar fidan toprakla buluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay işbirliğiyle kent genelinde toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilincini güçlendirmek amacıyla "Maarifin Kalbi Kan Bağışında Atıyor" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında 41 eğitim kurumunda 1803 kan bağışı yapıldı.

Etkinlik kapsamında Üzülmez İlkokulu'nda düzenlenen plaket töreninde, öğrencilerden oluşan koro şarkılar söyledi, şiir dinletisi sunuldu.

"Kan hayati ihtiyaç"

İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, programda yaptığı konuşmada, kampanyanın eğitim camiasının dayanışma ruhunu, paylaşma kültürünü ve toplumsal sorumluluk bilincini ortaya koyan önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Kanın hayati bir ihtiyaç olduğunu belirten Keskin, "Acil durumlarda binlerce vatandaşımızın düzenli kan bağışına ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz de bu gayeyle Türk Kızılay ile bu etkinliğe imza attık. Bu anlayışla Zonguldak genelinde büyük seferberlik başlattık." dedi.

Keskin, kentteki tüm okulların kampanyaya destek verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"41 merkez okulumuzda öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin hatta öğrencilerimizin rehberliği ve yönlendirilmesinde toplam 1803 ünite kana ulaşmış olduk. Bu oran Zonguldak'ta bu zamana kadar ulaşılmış en yüksek rakam. Bu çalışmada da 540 yeni gönüllü kan bağışçımız oldu. Bundan da ziyadesiyle memnun olduk. Bu programın bizler için farklı anlamı da var. Doğa ile hayatı bir araya katan çalışma yürütmek istedik. Nasıl her bir ünite kan 3 hayata umut oluyorsa diktiğimiz her fidan da geleceğe umut olsun diye her ünite kan için de toplam 3 fidan dikimi gerçekleştirmiş olduk. Böylelikle de toplam 5 bin 409 fidanı toprakla buluşturmuş olduk."

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Kürşat Yağız da vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yağız, eğitim camiasının bu bakımdan kampanyaya önemli katkı sağladığını ifade etti.

Okul müdürlerine plaket takdim edilen etkinliğin sonunda, "Bir Kan Üç Fidan" çalışması kapsamında toplanan 1803 ünite kan karşılığında 5 bin 409 fidan toprakla buluşturuldu.