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Zonguldak'ta fırtına: Evlerin çatısı uçtu, enerji kesintileri yaşandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta fırtına: Evlerin çatısı uçtu, enerji kesintileri yaşandı

Zonguldak'ta etkili olan fırtına sonucunda bazı evlerin çatısı uçtu ve enerji kesintileri yaşandı. Yerdeki parçaların ulaşımı engellemesi nedeniyle temizlik çalışması yapıldı. Bölgede yaşanan arıza sebebiyle elektrik kesintileri yaşandı ancak ekiplerin çalışması sonucunda enerji yeniden verildi. Zonguldak Valiliği, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Zonguldak\'ta fırtına: Evlerin çatısı uçtu, enerji kesintileri yaşandı
23.12.2023 - 19:55,
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Zonguldak'ta fırtına, bazı evlerin çatısının uçmasına ve enerji kesintilerine neden oldu.

Akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle Yayla Mahallesi Yağcılar Caddesi'ndeki evin çatısı koparak yola düştü. Yerdeki parçaların ulaşımı engellemesi nedeniyle ekipler, temizlik çalışması yaptı.

Bölgede yaşanan arıza sebebiyle bazı mahallelerde elektrik kesildi. Ekiplerin çalışmasının ardından konutlara yeniden enerji verildi.

Kilimli ilçesinde de garaj çatısının uçma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zonguldak Valiliği, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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