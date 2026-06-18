Zonguldak'ta Fuhuş Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Fuhuş Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak\'ta Fuhuş Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
18.06.2026 12:29
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Zonguldak'ta fuhşa teşvik eden iki kişi tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silah ve para ele geçirildi.

ZONGULDAK'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca kadınları erkeklerle buluşturup fuhşa teşvik ettikleri öne sürülen şüphelilerin incelemeye aldı. Tespit edilen şüpheliler İ.Ç. ve A.B., 16 Haziran'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Ekiplerin aramasında; ruhsatsız tabanca, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 65 lira para ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, dün Zonguldak Adliyesine getirildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Fuhşa teşvik ve aracılık' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Fuhuş Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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