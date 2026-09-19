Zonguldak'ta gazi ve şehit yakınlarının yaptığı seramik ürünler sergilendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta gazi ve şehit yakınlarının yaptığı seramik ürünler sergilendi

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Zonguldak\'ta gazi ve şehit yakınlarının yaptığı seramik ürünler sergilendi
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Zonguldak'ta gazi ve şehit yakınlarının hazırladığı seramik ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Zonguldak'ta gazi ve şehit yakınlarının hazırladığı seramik ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, yaklaşık bir yıl süren gönüllülük esasına dayalı çalışmayla gazi ve şehit yakınları tarafından seramik ürünler hazırlandı.

Sergide, plastik şekillendirme tekniğiyle, üç boyutlu yazıcı ve baskı teknolojisinin entegre edilmesiyle hazırlanan yaklaşık 300 ürün yer aldı.

BEUN Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kara, gazetecilere, "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında yaklaşık bir yıl boyunca çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Eğitim programının haftada bir gün gerçekleştirildiğini belirten Kara, kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Gazi eşi Yelda Kurt da serginin kendileri için önemli olduğunu dile getirerek, "Gaziler Günü'ne yetiştirmeye çalıştık. Her zaman olduğu gibi moral ve motivasyon açısından bir arada olmak güzel oluyor. Heyecanlıyız. Güzel şeyler ortaya çıktı. Duygusal olarak, gazi ve şehit yakınları bir arada olup, paylaşım yapıp, bir şeyler ortaya çıkarmak her zaman bize iyi geliyor. Unutulmamak, değer verilmek bize çok iyi geliyor." diye konuştu.

Gazi eşi Hayriye Özbakış ise güzel ürünler ortaya çıkardıklarını, ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını kaydetti.

Serginin açılışına, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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