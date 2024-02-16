Zonguldak'ta Hastanenin Kazan Dairesinde Karbonmonoksit Gazı Sızıntısı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Hastanenin Kazan Dairesinde Karbonmonoksit Gazı Sızıntısı

Zonguldak\'ta Hastanenin Kazan Dairesinde Karbonmonoksit Gazı Sızıntısı

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinin kazan dairesinde meydana gelen karbonmonoksit gazı sızıntısı sonucunda 10 personel etkilendi. Etkilenen personeller hastanenin acil servisinde tedavi edildi ve taburcu edildi. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

16.02.2024 23:19
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Zonguldak'ta bir hastanenin kazan dairesindeki karbonmonoksit gazı sızıntısından etkilenen 10 personel, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle karbonmonoksit gazı sızıntısı meydana geldi.

Sızıntıdan etkilenen 10 personel, aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan personelin tedavisi tamamlandı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler tarafından yapılan ölçümlerde, sızıntının meydana geldiği bölüm tespit edildi.

Kazan sisteminin kapatıldığı, teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Hastanenin Kazan Dairesinde Karbonmonoksit Gazı Sızıntısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Hastanenin Kazan Dairesinde Karbonmonoksit Gazı Sızıntısı - Son Dakika
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