Zonguldak'ta Heyelan: 1 Ev Tahliye Edildi, Yol Trafiğe Kapandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Heyelan: 1 Ev Tahliye Edildi, Yol Trafiğe Kapandı

Zonguldak\'ta Heyelan: 1 Ev Tahliye Edildi, Yol Trafiğe Kapandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir garajın duvarlarında çatlak oluştu, bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi ve yol trafiğe kapatıldı. Belediye ve Karayolları ekipleri, heyelan temizliği için çalışma başlattı.

14.02.2025 12:38  Güncelleme: 12:44
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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 1 garajın duvarlarında çatlaklar oluştu, 1 ev tedbir amaçlı tahliye edildi, taş ve toprak parçalarının aktığı yol da trafiğe kapatıldı.

Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün heyelan meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle belde merkezinden geçen caddeye toprak ve taş parçaları aktı. Belediye ve Karayolları ekipleri, heyelan çevresinde önlem alarak caddeyi 3 ayrı noktadan trafiğe kapattı. İncelemede; heyelanın meydana geldiği yükseltinin üstünde bulunan 1 garajın duvarlarında çatlaklar oluşurken, 1 kişinin yaşadığı ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, yamaçta ve yolda biriken heyelanı temizlemek için çalışma başlattı. Belediyede görevli kepçe operatörü Semih Kınay, "Akşam heyelan oldu. Yolu can ve mal kaybını önlemek amacıyla kapattık. Çalışmalar, Karayolu ekipleri ve arkadaşlarımızla devam ediyor. Heyelanı inşallah bugün kaldıracağız" dedi. Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş da yağışlar nedeniyle bölgede heyelan beklediklerini, yolu da tedbir amaçlı kapattıklarını kaydetti.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Heyelan: 1 Ev Tahliye Edildi, Yol Trafiğe Kapandı - Son Dakika

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