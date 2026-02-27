Zonguldak\'ta Heyelan İncelemesi

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle risk altındaki 4 yapıda inceleme yapıldı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından Asma Mahallesi 95 Tulumba Sokak'ta toprak zeminde kayma meydana geldi.

Heyelanın ardından ihbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ilk inceleme sonrası heyelandan etkilenen 3 ev ve 1 iş yeri için geçici boşaltma kararı aldı.

Daha sonra ekipler, iş yeri ve evlerde yaptıkları detaylı risk değerlendirmelerinin ardından güvenlik şeritlerini kaldırarak binalarda oturma, elektriği kesilerek tedbir amacıyla boşaltılan iş yerinde de çalışma kararı verdi.