Zonguldak'ta İftar Programı Düzenlendi

Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, il protokolü, kurum personeli ve hükümlülerin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, hükümlülerden oluşan koro ilahiler seslendirdi.

Daha sonra ney eşliğinde gerçekleştirilen semazen gösterisi, misafirlerden beğeni topladı.

Programda ayrıca Kuran-ı Kerim öğrenen hükümlülere protokol tarafından belge ve hediyeler verildi.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı programda, İl Müftü Yardımcısı Zeynep Abidin Çınar iftar duası yaptı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Tekfidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Baro Başkanı Türker Kapkaç, İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Orhan Kaş, hakim ve savcılar, kamu kurumları müdürleri, ceza infaz kurumu personeli ve hükümlüler katıldı.