Zonguldak'ta Kadınlar Kaynak Ustası Olacak - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kadınlar Kaynak Ustası Olacak

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde istihdam garantili kursa katılan kadınlar, kaynak ustası olarak işbaşı yapacak. Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) kadınların meslek sahibi olmasına yönelik kurslar düzenleniyor. Kadın Kaynakçı Yetiştirme Programı kapsamında istihdam garantili kursa katılan kadınlara, metalik malzemelerin birleştirilmesinde yaygın kullanılan gazaltı (MIG/MAG) kaynağı, özellikle otomotiv, havacılık ve uzay, gıda endüstrileri, gemi inşaatı ile sanayi makinelerinin yapımında tercih edilen tungsten asal gaz (TIG) kaynak yöntemi eğitimi veriliyor. Kursta 3 aylık teorik eğitimle kaynakçılığın inceliklerini öğrenen 9 kadın, 3 aylık stajın ardından sektörde işe başlayacak. Kursiyerler, aralık ayında sona erecek eğitim sürecinin ardından Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ilçede faaliyet gösteren gemi tersaneleriyle yaptığı iş protokolü çerçevesinde istihdam edilerek aile ekonomilerine katkıda bulunacak.

19.06.2024 12:17
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde istihdam garantili kursa katılan kadınlar, kaynak ustası olarak işbaşı yapacak.

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) kadınların meslek sahibi olmasına yönelik kurslar düzenleniyor.

"Kadın Kaynakçı Yetiştirme Programı" kapsamında istihdam garantili kursa katılan kadınlara, metalik malzemelerin birleştirilmesinde yaygın kullanılan gazaltı (MIG/MAG) kaynağı, özellikle otomotiv, havacılık ve uzay, gıda endüstrileri, gemi inşaatı ile sanayi makinelerinin yapımında tercih edilen tungsten asal gaz (TIG) kaynak yöntemi eğitimi veriliyor.

Kursta 3 aylık teorik eğitimle kaynakçılığın inceliklerini öğrenen 9 kadın, 3 aylık stajın ardından sektörde işe başlayacak.

Kursiyerler, aralık ayında sona erecek eğitim sürecinin ardından Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ilçede faaliyet gösteren gemi tersaneleriyle yaptığı iş protokolü çerçevesinde istihdam edilerek aile ekonomilerine katkıda bulunacak.

"Kurs sayesinde kadınlar meslek öğreniyor"

SODAM Koordinatörü Ayşenur Akşam, AA muhabirine, kaynakçılık mesleğinin sanayi ve tersane bölgelerinde önemli iş kollarından biri olduğunu söyledi.

Akşam, kurs sayesinde kadınların meslek öğrendiğini dile getirerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destek merkezleri ve sosyal dayanışma merkezleri projeleri kapsamında bu kursları açıyoruz." diye konuştu.

Kursun Karadeniz Ereğli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kaynakçılık atölyelerinde gerçekleştirildiğini aktaran Akşam, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kendilerine hem usta öğretici hem de yer konusunda destek verdiğini kaydetti.

Akşam, kursların haftada 5 gün 5 ders saati şekilde planlandığını belirterek, kursiyerleri bu alanda ustalaştırmayı hedeflediklerini, alacakları MEB onaylı sertifikayla hem yurt içi hem de yurt dışındaki iş yerlerine başvuruda bulunabileceklerini ifade etti.

"Kadınlar zoru başarır"

Kursiyer 2 çocuk annesi 52 yaşındaki Habibe Tabakoğlu, baba mesleği kaynakçılığı yapmayı çok istediğini, bu nedenle kursa katıldığını anlattı.

Kadınların zoru başardığına işaret eden Tabakoğlu, "Çocuklarımıza örnek olabilmek için böyle etkinliklerde başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

Tabakoğlu, kursu bitirdikten sonra aile şirketlerinde kaynakçı olarak çalışacağını belirterek, "Ailemin bana ihtiyacı olduğu zaman onlara yardımcı oluyorum. Kaynak işi ve argon yapıyorum. Bazen de işimizle ilgili ihale süreçlerini takip ediyorum." diye konuştu.

Bir çocuk annesi 44 yaşındaki Ebru Yıldız da kadınların her alanda her şeyi yapabileceğine inandığını ifade etti.

Kendisinin de bu işin üstesinden gelebileceğine düşündüğünü dile getiren Yıldız, kadınlara tereddüt etmeden kurslardan faydalanıp çalışma alanlarında bulunmalarını tavsiye etti.

Üç çocuk annesi 46 yaşındaki Hanım Kaymaz ise kursa çevresinden duyarak katıldığını aktararak, "altın bilezik" değerindeki sertifikanın yaşantısının her alanında kendisine destek olacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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