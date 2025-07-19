Zonguldak\'ta Kafede Yangın

Zonguldak'ta kent merkezinde bulunan bir kafede çıkan yangın hasara yol açtı.
Gazipaşa Caddesi'nde bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
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