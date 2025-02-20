Zonguldak\'ta Kar Yağışı 16 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

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ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak'ta kar yağışı aralıklarla etkili olurken, kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kentin ana arterlerinde ekipler karla kaplı yollarda çalışma başlattı. Yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri şehirlerarası yollarda, il özel idaresi ekipleri ise kırsal kesimde yolları açık tutmak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,