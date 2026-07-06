CESEDİ BULUNDU
Zonguldak'ta yasak olmasına rağmen girdiği denizde, dün öğle saatlerinde dalgalara kapılıp kaybolan Bayram Kahveci'nin (33) cansız bedeni bulundu. Kahveci'nin sudan çıkarılan cenazesi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Kaybolan Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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