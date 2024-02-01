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Zonguldak'ta Kazada Doğal Gaz Sızıntısı Meydana Geldi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kazada Doğal Gaz Sızıntısı Meydana Geldi

Zonguldak\'ta Kazada Doğal Gaz Sızıntısı Meydana Geldi

Zonguldak'ın İncivez Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve doğal gaz sızıntısı yaşandı. Kazada park halindeki bir otomobil, başka bir otomobilin çarpması sonucu bir apartmanın doğal gaz kutusuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, doğal gaz ekipleri sızıntıyı kontrol altına almak için bölgedeki gazı kesti. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

01.02.2024 01:31
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Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada doğal gaz sızıntısı meydana geldi.

İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 AAG 800 plakalı otomobil, park halindeki 81 BP 801 plakalı otomobile çarptı.

Kazada savrulan 81 BP 801 plakalı otomobil, bir apartmanın doğal gaz kutusuna çarptı.

Hasara neden olan çarpmanın ardından doğal gaz sızıntısı yaşandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Doğal gaz ekipleri de bölgedeki gazı keserek sızıntıyı kontrol altına aldı.

Kaza yapan 67 AAG 800 plakalı otomobil ise çekici yardımıyla kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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