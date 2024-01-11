Zonguldak\'ta kum yüklü kamyonun çarptığı kazada 1 ölü, 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde kum yüklü kamyonun hafif ticari araca çarptığı kazada sürücü Bahattin Pirecioğlu (38) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Zonguldak-Gökçebey yolu Bakacakkadı beldesi mevkisinde meydana geldi. Atakan Turpçu yönetimindeki 67 ADC 582 plakalı kum yüklü kamyon, ana yola çıkmaya çalışan Bahattin Pirecioğlu'nun kullandığı 34 RS 5787 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç ters dönerken, kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aşarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada Pirecioğlu hayatını kaybetti, hafif ticari araçtaki Elif Yılmaz ile diğer sürücü Turpçu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.