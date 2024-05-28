Zonguldak\'ta kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Yeniköy köyünde yaşayan Durmuş Sepetçi'ye ait keçi, 2 gün önce kayboldu. Sepetçi, bölgede yaptığı aramada keçisini 17 metrelik kuyuda buldu.
Keçiyi kendi imkanlarıyla çıkaramayan Sepetçi, Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle kuyuya inerek halat yardımıyla keçiyi çıkardı.
Durumunun iyi olduğu anlaşılan keçi, sahibine teslim edildi.
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