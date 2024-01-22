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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi kurtarıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu mahsur kalan 2 işçi, yaklaşık 11 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Zonguldak\'ta maden ocağında göçük: 2 işçi kurtarıldı
22.01.2024 - 03:25,
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, maden ocağındaki göçük sonucu mahsur kalan 2 işçi, yaklaşık 11 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gelik beldesinde özel işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Göçüğün arkasında mahsur kalan işçiler Anıl A. ve Furkan B, yer üstüne çıkamadıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, ocak içi haberleşme hattı ile yardım istedi.

Mesai arkadaşları tarafından işçileri kurtarma çalışması başlatılırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da bölgeye gelerek bilgi aldı.

İşçiler, yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasında Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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