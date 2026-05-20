Zonguldak\'ta Maden Ocaklarında Göçük

20.05.2026 14:34
Ruhsatsız maden ocağında göçük sonucu hayatını kaybeden Erol Türksever'in cenazesi defnedildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Dilaver Mahallesi'nde dün ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük altında kalması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Erol Türksever'in (46) cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Rüzgarlımeşe Merkez Camisi'ne getirildi.

Türksever için burada helallik alındı, dua edildi.

Özel bir maden ocağından emekli olduğu öğrenilen 4 çocuk babası Türksever'in cenazesi, kılınan namazın ardından Rüzgarlımeşe Mezarlığı'na defnedildi.

Hayatını kaybeden işçinin yakınlarının törende güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Törene, Türksever'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP İl Başkanı Devrim Dural ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

