Zonguldak'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, kızı yaralandı.
Zonguldak- Ereğli kara yolu Elmacı mevkisinde Mehmet B. (50) idaresindeki 67 AFA 675 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan kızı D.B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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