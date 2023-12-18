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Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı: 1 Ölü - Son Dakika
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Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı: 1 Ölü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Zonguldak\'ta Otomobil Takla Attı: 1 Ölü
18.12.2023 - 13:18,
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ZONGULDAK'ta takla atan otomobilin sürücüsü Sudenur Garip (23), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Saltukova beldesi Göçeler köyü mevkisinde meydana geldi. Sudenur Garip yönetimindeki 67 ZT 207 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, sürücü Garip'in hayatını kaybettiği belirlendi. Filyos beldesindeki bir restoranın sorumlusu olarak çalışan Garip'in cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Saltukova, Çaycuma, Son Dakika

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