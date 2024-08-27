Zonguldak'ta park halindeki otomobili kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta park halindeki otomobili kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak\'ta park halindeki otomobili kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta bir apartmanın otoparkında park halindeki otomobilin kundaklanması olayıyla ilgili olarak İstanbul'da gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin otomobili kundaklatma nedeninin parayı alamamak olduğu iddia ediliyor.

27.08.2024 14:01
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Zonguldak'ta park halindeki otomobili kundakladıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve istihbarat ekipleri, İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'ta 18 Ağustos'ta bir apartmanın otoparkında İ.Y'ye ait 67 ADT 722 plakalı otomobilin yanmasında kundaklama şüphesi üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Otomobili kundaklayanın S.İ.B. olduğunu belirleyen ekipler, olayla bağlantılı 6 zanlının İstanbul'da bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan 6 şüpheli Zonguldak'a getirildi.

Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar S.İ.B, E.Y, B.Ö, E.Y, Y.B. ve H.S.B'nin işlemleri sürüyor.

Adliyeye sevk sırasında, şüpheli yakınlarından birinin, "Hami'yi kurtar" diye bağırarak yanındaki kişiyle tartıştığı görüldü.

Zanlıların, verdikleri parayı alamadıkları gerekçesiyle otomobili kundaklattıkları ileri sürüldü.

Olay

İncivez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir apartmanın altındaki otoparkta İ.Y'ye ait 67 ADT 722 plakalı otomobilin yandığını gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemiş, alevler aracın çevresinde bulunan park halindeki iki araca da sıçramıştı. Ekiplerce söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelmiş, iki araçta ve apartmanın dış cephesinde hasar oluşmuştu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlatmıştı.

Kaynak: AA

zonguldak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta park halindeki otomobili kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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